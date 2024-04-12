Обмеження від Угорщини

Він пояснив, що таким чином влада намагається захистити фермерів від коливань ринку, спричинених дешевшим українським імпортом.

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На його погляд, рішення ЄС дозволити Україні безмитний імпорт призвело до суттєвого надлишку пропозиції та значного зниження цін на європейському сільськогосподарському ринку. Тож він звинуватив Союз у неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевшим імпортом.

Надь наголосив, що Угорщина запровадить додаткові заходи "у межах своєї національної компетенції".

Брюссель та Європейська комісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів,

– додав міністр.

Уряд Угорщини підготував план із 5 пунктів для допомоги фермерам. Одним із них є вимога до продавців і логістичних компаній звітувати уряду про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження.

Також під обмеження потраплять продукти переробки з українського зерна.