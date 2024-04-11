Какие теперь функции доступны
Новые функции доступны для лиц, которые авторизовались в приложении Укрзализныци через сервис "Дия.Пидпыс". Первая опция касается отслеживания нужного билета.
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Для указанных пользователей будет доступен такой мониторинг:
- мониторинг билетов, которые уже есть в продаже – отслеживание свободных мест;
- мониторинг билетов, которые пока недоступны – отслеживание появления билетов в продаже (для этого нужно определить направление маршрута).
Как происходит автопокупка
Теперь через приложение можно настроить автоматическую покупку желаемого билета. Для этого нужно:
- внести личные данные пассажира;
- оплатить билет.
Если активация состоится, средства автоматически снимутся. В случае, когда мониторинг отменен или нужные билеты не найдены, деньги вернутся на счет.
Мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев – Вена. Однако вы можете получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления,
– отметили представители Укрзализныци
Оповещение потребителя происходит через пуш-уведомления. Пользователь должен разрешить их в настройках своего телефона.