Какие теперь функции доступны

Новые функции доступны для лиц, которые авторизовались в приложении Укрзализныци через сервис "Дия.Пидпыс". Первая опция касается отслеживания нужного билета.

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Для указанных пользователей будет доступен такой мониторинг:

мониторинг билетов, которые уже есть в продаже – отслеживание свободных мест;

мониторинг билетов, которые пока недоступны – отслеживание появления билетов в продаже (для этого нужно определить направление маршрута).

Как происходит автопокупка

Теперь через приложение можно настроить автоматическую покупку желаемого билета. Для этого нужно:

внести личные данные пассажира;

оплатить билет.

Если активация состоится, средства автоматически снимутся. В случае, когда мониторинг отменен или нужные билеты не найдены, деньги вернутся на счет.

Мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев – Вена. Однако вы можете получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления,

– отметили представители Укрзализныци

Оповещение потребителя происходит через пуш-уведомления. Пользователь должен разрешить их в настройках своего телефона.