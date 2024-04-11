Штаб-квартиры за рубежом на случай нападения Китая

Руководитель тайваньского офиса консалтинговой компании KPMG Рауни Куо рассказал, что у них есть клиенты, которые рассматривают или планируют создание второй штаб-квартиры в юго-восточной Азии на случай, если на Тайване случится чрезвычайная ситуация. Все для того, чтобы иметь альтернативную систему управления за рубежом, которую они могли бы немедленно активировать.

Читайте также Преступление и наказание: какие нефтеперерабатывающие заводы России удалось остановить украинским дронам

Financial Times, ссылаясь на источники, отмечает, что среди компаний, которые рассматривают варианты создания второй штаб-квартиры за рубежом, есть Lite-On и Qisda. Компания специализируется на выработке электронных компонентов и устройств для потребительских, телекоммуникационных, автомобильных и медицинских применений.

Дискуссии о резервных штаб-квартирах начались на самом высоком уровне в крупнейших группах,

– отметил Руководитель глобальной консалтинговой компании на Тайване на условиях анонимности.

Он также добавил, что многие львиная доля компаний сосредоточены на географической диверсификации производства, другие изменения, такие как создание резервных структур, будут происходить и в дальнейшем.

В каких странах бизнес хочет создать штаб-квартиры

Финансовый директор одной компании рассказал, что его группа рассматривает возможность размещения второй штаб-квартиры в Сингапуре, поскольку группа расширяет производство в двух странах Юго-Восточной Азии.

Другие руководители корпораций также рассматривают Сингапур, а еще Японию, Швейцарию, Нидерланды для создания второй штаб-квартиры.