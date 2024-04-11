Успешные атаки украинских дронов по российским НПЗ имеют большое влияние как на экономику россиян, так и на их военные возможности. 24 Канал рассказывает о том, какие заводы удалось вывести из строя и какое влияние это окажет на нефтеперерабатывающую отрасль оккупантов.

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Какие мощности нефтепереработки в России

Нефтеперерабатывающая отрасль – одна из основных в российской промышленности. Речь идет о добыче, переработке, транспортировке и сбыте нефти и нефтепродуктов.

На территории России функционирует около 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов, также есть 80 относительно небольших предприятий. Украинским героям удалось нанести немало успешных ударов, которые нанесли врагу космический ущерб.

НПЗ России, которые удалось поразить украинским дронам / Фото ЭнергоБизнес

Основными для российской нефтеперерабатывающей отрасли являются следующие заводы:

Ильский;

Афипский;

Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез;

Башнафта-Уфанафтохим;

Новошахтинский;

Омский;

Киришинафтооргсинтез;

Рязанский;

ТАНЕКО;

Ярославнефтеоргсинтез;

Пермьнафтооргсинтез;

Московский;

Туапсинский.

Успешные удары по российским НПЗ

Как сообщил 24 Каналу один из высокопоставленных чиновников НАТО, который предпочитает оставаться анонимным, есть вероятность, что атаки украинских дронов вывели из строя до 15% нефтеперерабатывающей отрасли россиян. Это очень мощный удар для агрессора, и, чтобы справиться с его последствиями, России пришлось вводить запрет на экспорт сырья. За несколько месяцев Украина смогла нанести врагу удары, оправляться от которых он будет еще очень долго.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод

Единственный на побережье Черного моря нефтеперерабатывающий завод россиян стал первой целью украинских дронов. Пришлось нанести несколько ударов, и в ночь 25 января удалось уничтожить нефтеперерабатывающую установку. Один из крупнейших заводов Роснефти, сырье для которого возили аж из Сибири, прекратил свою работу.

Лукойл-Волгограднефтепереработка

Завод в Волгограде удалось атаковать 31 января. Здесь также удалось уничтожить нефтеперерабатывающую установку. Это крупнейший НПЗ Южного округа. Россияне солгали, что все дроны удалось перехватить, а причина пожара неизвестна.

Украинские дроны могут преодолевать расстояния в более 1000 километров / Скриншот 24 Канала

Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы

Удары дронов на предприятия в Краснодарском крае произошли одновременно 9 февраля, единичные атаки на эти мощности осуществлялись и раньше. На Афипском предприятии, которое обеспечивало российскую армию, удалось повредить воздуховод и защиту установки совместной переработки газа и газоконденсата. Ильский НПЗ остался без установки первичной переработки нефти.

Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез

Один из крупнейших НПЗ россиян, в который оккупанты вложили 100 миллиардов рублей. 12 марта дроны уничтожили установку перегонки нефти.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод

Крупнейший НПЗ России стал целью 13 марта. Вследствие атаки дронов получили повреждения две установки первичной переработки нефти и установка блока теплообменника. В результате предприятие потеряло 70% своей мощности. В тот же день удалось остановить Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области и нанести удар по Киришинафтаоргсинтезу.

"Первый завод" в Калуге

Дроны попали прямо в нефтеперерабатывающую установку.

Новокуйбышевский НПЗ

"Произошел пожар" на заводе крупнейшего поставщика реактивного топлива. "Бонусом" стали одновременные атаки на Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Куйбышевский полностью остановил свою работу.

Кстати, именно Куйбышевский НПЗ первым освоил выпуск топлива для реактивных двигателей.

НПЗ в Саратове

На заводе произошел крупный пожар. Точные последствия неизвестны, но работать в полную силу предприятие не сможет еще очень долго.

ТАНЕКО

НПЗ в Татарстане расположен в 1200 километрах от границы, поэтому этот удар продемонстрировал мощность беспилотников, которые использует Украина. Завод входил в 5 крупнейших НПЗ России, он перерабатывал 8 миллионов тонн нефти в год – это 2,6% от общего показателя. Дрон попал в установку первичной переработки нефти.

Пожар на ТАНЕКО после попадания дрона / Фото из соцсетей

Последствия атак

Данные самих россиян свидетельствуют, что в I квартале 2024 года производство бензина уже сократилось на 14%. Если учесть то, что агрессор очень неохотно признает успехи Украины, то можно предполагать, что последствия куда масштабнее, чем об этом сообщается в целом.

Кремль боится дефицита топлива и уже попросил Казахстан создать резерв на 100 тысяч тонн бензина. Кроме того, в России на 6 месяцев ввели запрет на экспорт бензина. Цены на топливо на территории агрессора уже начали бить все рекорды, и если учесть точность украинских дронов, верхняя граница стоимости бензина в России будет обновляться.

Смогут ли россияне быстро восстановить поврежденные заводы

Министр энергетики России Николай Шульгинов сделал заявление, что все поврежденные НПЗ удастся восстановить до конца весны 2024 года. Однако выполнить это громкое обещание его подчиненным вряд ли удастся.

Дело в том, что швейцарская инжиниринговая группа ABB и транснациональная нефтяная инжиниринговая компания UOP ушли с российского рынка еще 24 февраля 2022 года. Из-за санкций оккупанты не могут получить доступ к иностранному оборудованию, которое ранее покупали для модернизации нефтеперерабатывающих предприятий.

Аналитики сообщили, что Иран, который находится под санкциями годами, сумел найти пути поставки мелких запчастей, но оборудование для переработки нефти стоит десятки миллионов долларов, и найти его не так легко, а незаметно провезти в страну через другие границы, скрывая конечный пункт назначения, и вообще вряд ли возможно.

Поэтому, если Украина продолжит атаковать российские НПЗ с такой же эффективностью, то вскоре в нефтеперерабатывающей отрасли агрессора наступит очень глубокий кризис.