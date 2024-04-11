Штаб-квартири за кордоном на випадок нападу Китаю

Керівник тайванського офісу консалтингової компанії KPMG Рауні Куо розповів, що у них є клієнти, які розглядають або планують створення другої штаб-квартири в південно-східній Азії на випадок, якщо на Тайвані трапиться надзвичайна ситуація. Все для того, аби мати альтернативну систему управління за кордоном, яку вони могли б негайно активувати.

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Financial Times, посилаючись на джерела, зазначає, що серед компаній, які розглядають варіанти створення другої штаб-квартири за кордоном, є Lite-On і Qisda. Компанія спеціалізується на виробленні електронних компонентів та пристроїв для споживчих, телекомунікаційних, автомобільних і медичних застосувань.

Дискусії про резервні штаб-квартири почалися на найвищому рівні в найбільших групах,

– зазначив Керівник глобальної консалтингової компанії на Тайвані на умовах анонімності.

Він також додав, що багато левова частка компаній зосереджені на географічній диверсифікації виробництва, інші зміни, такі як створення резервних структур, відбуватимуться і надалі.

В яких країнах бізнес хоче створити штаб-квартири

Фінансовий директор однієї компанії розповів, що його група розглядає можливість розміщення другої штаб-квартири в Сінгапурі, оскільки група розширює виробництво в двох країнах Південно-Східної Азії.

Інші керівники корпорацій також розглядають Сінгапур, а ще Японію, Швейцарію, Нідерланди для створення другої штаб-квартири.