Не те, що обіцяли: ЄС урізав квоти на сталь для України, бізнес б'є на сполох

Українські виробники сталі заявляють, що нові правила Європейського Союзу щодо імпорту металопродукції можуть суттєво вдарити по галузі. У компанії "Інтерпайп" вже б’ють на сполох через втрату європейського ринку.

Чому виникла проблема з квотами на сталь

Із 1 липня ЄС запровадив нові правила імпорту сталі, які мали враховувати особливі умови для України через повномасштабну війну. Про це повідомили в Politico, пише "Інтерпайп".

Проте в компанії заявили, що фактичні квоти виявилися значно нижчими, ніж очікував український бізнес. Зокрема, безмитна квота для України становить лише близько 1 мільйона тонн сталі, хоча торік українські виробники поставили в ЄС приблизно 2,2 мільйони тонн продукції:

Під час розрахунку Єврокомісія використала статистику за 2022 – 2024 роки, адже саме цей період передбачений чинним європейським законодавством.

Водночас показники 2025 року, коли український експорт суттєво зріс, до уваги не брали. Тому українські металурги фактично втратять частину своєї присутності на європейському ринку.

"Інтерпайп" заявив про можливу помилку

Генеральний директор "Інтерпайпу" Лука Занотті заявив, що нинішній розмір квот стане серйозним випробуванням для української металургії.

За його словами, підприємства продовжують працювати поблизу лінії фронту, а скорочення можливостей експорту матиме негативні наслідки не лише для компаній, а й для тисяч працівників.

Окремо "Інтерпайп" звернув увагу на квоту для безшовних труб. У компанії стверджують, що її розмір приблизно на 30% менший, ніж мав би бути.

Причиною називають можливу статистичну помилку у даних, використаних під час розрахунків за 2022 – 2024 роки. У компанії сподіваються, що Європейська комісія перегляне ці показники та внесе необхідні зміни до кінця третього кварталу.

До слова, у 2024 році металургійна галузь забезпечила 7,2% валового внутрішнього продукту України, принесла 6,4 мільярда доларів експортної виручки, що становило 15,4% загального експорту країни, а також сформувала близько 1 мільярда доларів податкових надходжень.

Крім того, попри воєнні ризики, підприємства гірничо-металургійного комплексу спрямували 650 мільйонів доларів інвестицій, що відповідало 18,3% усіх капіталовкладень у промисловий сектор.