Почему возникла проблема с квотами на сталь

С 1 июля ЕС ввел новые правила импорта стали, которые должны были учитывать особые условия для Украины в связи с полномасштабной войной. Об этом сообщили в Politico, пишет "Интерпайп".

Однако в компании заявили, что фактические квоты оказались значительно ниже, чем ожидал украинский бизнес. В частности, беспошлинная квота для Украины составляет лишь около 1 миллиона тонн стали, хотя в прошлом году украинские производители поставили в ЕС примерно 2,2 миллиона тонн продукции:

При расчетах Еврокомиссия использовала статистику за 2022–2024 годы, ведь именно этот период предусмотрен действующим европейским законодательством.

В то же время показатели 2025 года, когда украинский экспорт существенно вырос, не учитывались. Поэтому украинские металлурги фактически потеряют часть своего присутствия на европейском рынке.

"Интерпайп" заявил о возможной ошибке

Генеральный директор "Интерпайпа" Лука Занотти заявил, что нынешний размер квот станет серьезным испытанием для украинской металлургии.

По его словам, предприятия продолжают работать вблизи линии фронта, а сокращение экспортных возможностей будет иметь негативные последствия не только для компаний, но и для тысяч работников.

Отдельно "Интерпайп" обратил внимание на квоту на бесшовные трубы. В компании утверждают, что ее размер примерно на 30% меньше, чем должен быть.

Причиной называют возможную статистическую ошибку в данных, использованных при расчетах за 2022–2024 годы. В компании надеются, что Европейская комиссия пересмотрит эти показатели и внесет необходимые изменения до конца третьего квартала.

К слову, в 2024 году металлургическая отрасль обеспечила 7,2% валового внутреннего продукта Украины, принесла 6,4 миллиарда долларов экспортной выручки, что составило 15,4% общего экспорта страны, а также сформировала около 1 миллиарда долларов налоговых поступлений.

Кроме того, несмотря на военные риски, предприятия горно-металлургического комплекса направили 650 миллионов долларов инвестиций, что соответствовало 18,3% всех капиталовложений в промышленный сектор.