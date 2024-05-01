Уран з Росії заборонять: Сенат США проголосував за обмеження імпорту

Сенат США вчора одноголосно проголосував за закон про заборону імпорту російського збагаченого урану. Тепер документ направили на підпис президенту США Джо Байдену.

Обмеження імпорту урану

Варто зазначити, що до січня 2028 року цей закон допускатиме певні відступи. Наприклад, якщо не буде альтернативних джерел постачання, Міненерго видаватиме дозволи на імпорт російського збагаченого урану.

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Після підписання цього закону Байденом, він набуде чинності через 90 днів. А термін дії цього документу завершується у 2040 році.

Раніше Росія постачала майже чверть урану, який США використовували як паливо для свого флоту з понад 90 комерційними реакторами. Це приносило країні близько 1 мільярд доларів на рік, але новий американський закон може спричинити підвищення ціни збагаченого урану орієнтовно на 20%.

Білий дім закликав заборонити російський імпорт на довгостроковий період, аби розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості. Ці гроші виділив Конгрес ще на початку року.

Натомість Росія може у відповідь заборонити експорт у односторонньому порядку, якщо США заборонять імпорт.

Заборона на імпорт не одразу вплине на операторів атомних електростанцій США. Реактори заправляють кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється заздалегідь. Тобто більшість комунальних підприємств вже мають достатньо урану, щоб їхні реактори працювали протягом наступних кількох років.