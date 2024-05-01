Ограничения импорта урана

Стоит отметить, что до января 2028 года этот закон будет допускать определенные отступления. Например, если не будет альтернативных источников поставок, Минэнерго будет выдавать разрешения на импорт российского обогащенного урана.

Читайте также В обход санкций литовские компании экспортировали в Россию товары двойного назначения

Обратите внимание! После подписания этого закона Байденом, он вступит в силу через 90 дней. А срок действия этого документа завершается в 2040 году.

Ранее Россия поставляла почти четверть урана, который США использовали в качестве топлива для своего флота с более 90 коммерческими реакторами. Это приносило стране около 1 миллиарда долларов в год, но новый американский закон может привести к повышению цены обогащенного урана ориентировочно на 20%.

Белый дом призвал запретить российский импорт на долгосрочный период, чтобы разблокировать около 2,7 миллиарда долларов для поддержки отечественной урановой промышленности. Эти деньги выделил Конгресс еще в начале года.

Обратите внимание! Зато Россия может в ответ запретить экспорт в одностороннем порядке, если США запретят импорт.

Запрет на импорт не сразу повлияет на операторов атомных электростанций США. Реакторы заправляют каждые 18-24 месяца, а покупка топлива обсуждается заранее. То есть большинство коммунальных предприятий уже имеют достаточно урана, чтобы их реакторы работали в течение следующих нескольких лет.