Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп Inditex повертаються в Україну

В МЗС України офіційно підтвердили, що дистриб'юторська група Inditex повертається в Україну. Коли запрацюють Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, розповідаємо далі.

Zara, Massimo Dutti, Stradivarius та інші повертається в Україну

В МЗС зазначили, що відомство веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни Росії, задля відновлення їхньої роботи в Україні.

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Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших,

– йдеться у повідомленні.

Також там додали, що повернення великих міжнародних компаній на український ринок не лише створює нові робочі місця й підтримує економіку України під час війни, але й зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів в Україну та її перемогу.

Що відомо про Inditex Inditex – один з найбільших у світі холдингів за обсягами продажів та найважливішим світовим ритейлером. У нього входять такі бренди як Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та інші. Також Inditex один з останніх ритейлерів, який повертається в Україну.

Коли відкриються магазини групи Inditex

Раніше власник Inditex повідомляв в розмові з Financial Times, що магазини дистриб'юторської групи планують відкрити на початку квітня. Спочатку відкриють 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва. Загалом же планують відкриття 50 із понад 80 магазинів.