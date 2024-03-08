Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп Inditex повертаються в Україну
Джерело:МЗС України
В МЗС України офіційно підтвердили, що дистриб'юторська група Inditex повертається в Україну. Коли запрацюють Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, розповідаємо далі.
Zara, Massimo Dutti, Stradivarius та інші повертається в Україну
В МЗС зазначили, що відомство веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни Росії, задля відновлення їхньої роботи в Україні.
Читайте також На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки
Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших,
– йдеться у повідомленні.
Також там додали, що повернення великих міжнародних компаній на український ринок не лише створює нові робочі місця й підтримує економіку України під час війни, але й зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів в Україну та її перемогу.
Що відомо про InditexInditex – один з найбільших у світі холдингів за обсягами продажів та найважливішим світовим ритейлером. У нього входять такі бренди як Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та інші. Також Inditex один з останніх ритейлерів, який повертається в Україну.
Коли відкриються магазини групи Inditex
Раніше власник Inditex повідомляв в розмові з Financial Times, що магазини дистриб'юторської групи планують відкрити на початку квітня. Спочатку відкриють 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва. Загалом же планують відкриття 50 із понад 80 магазинів.
- В Inditex наголосили, що приділятимуть пріоритетну увагу безпеці співробітників та клієнтів, тож адаптують фінансові плани до ринкових обставин.
- Наразі відомо, що деяких працівників компанії вже відправили до Польщі на навчання, аби підготувати до повернення на роботу.