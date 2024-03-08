Наразі передбачається пошук певних механізмів податковою, аби здійснити перевірку низки телеграм-каналів, які можуть вести значну економічну активність.

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Податкові перевірки на телеграм-канали

За словами Ярослава Юрчишина, Комітет Верховної Ради з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні телеграм-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися, він може лише "мотивувати" їх до цього.

Так, зараз передбачається пошук спеціальних механізмів Податковою службою, щоб перевірити низку телеграм-каналів, які можуть проявляти значну економічну активність. До прикладу, коли "поширюють рекламу та продають контент".

Проте, як зазначив народний обранець, такі заходи не пов'язані з "деанонімізацією", бо це питання "господарських відносин".

Крім цього, раніше у інтерв’ю для Детектора медіа нардеп від партії "Голос" Юрчишин заявляв, що його комітет планує надсилати спеціальний запит до Державної податкової служби щодо самої соцмережі та, зокрема, каналів, де народні обранці спостерігають "багато реклами". "Переконаний, що ми побачимо, що якщо і платяться податки, то це сльози й краплі. А тут питання: якщо це економічна діяльність в країні, яка воює, то явно, що ці податки та збори мали би йти на нашу оборону", – заявив Юрчишин.

Податкова запланувала на 2024 рік понад три тисячі перевірок

У 2024 році Державна податкова служба планує провести 2 328 інспекцій компаній та 914 перевірок ФОПів. Це на 19% менше, ніж у 2023 році, коли податкові органи відвідали 2 551 компанію та 1 461 ФОП.

Найбільшу частку складуть документальні перевірки компаній та ФОП. Найбільше перевірок компаній припадає на Київ — 590. На другому місці — Дніпропетровська область — 205 перевірок, замикає топ Львівщина — 156.

Найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері гуртової торгівлі — на них припадає 22% від загальної кількості перевірок компаній.