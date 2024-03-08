Сейчас предполагается поиск определенных механизмов налоговой, чтобы осуществить проверку ряда телеграмм-каналов, которые могут вести значительную экономическую активность.

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Налоговые проверки на телеграмм-каналы

По словам Ярослава Юрчишина, Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова не имеет механизмов, которые заставили бы анонимные телеграмм-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться, он может только "мотивировать" их к этому.

Так, сейчас предполагается поиск специальных механизмов Налоговой службой, чтобы проверить ряд телеграмм-каналов, которые могут проявлять значительную экономическую активность. К примеру, когда "распространяют рекламу и продают контент".

Однако, как отметил народный избранник, такие меры не связаны с "деанонимизацией", потому что это вопрос "хозяйственных отношений".

Кроме этого, ранее в интервью для Детектора медиа нардеп от партии "Голос" Юрчишин заявлял, что его комитет планирует направлять специальный запрос в Государственную налоговую службу относительно самой соцсети и, в частности, каналов, где народные избранники наблюдают "много рекламы". "Убежден, что мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли. А здесь вопрос: если это экономическая деятельность в стране, которая воюет, то явно, что эти налоги и сборы должны были бы идти на нашу оборону", – заявил Юрчишин.

Налоговая запланировала на 2024 год более трех тысяч проверок

В 2024 году Государственная налоговая служба планирует провести 2 328 инспекций компаний и 914 проверок ФЛП. Это на 19% меньше, чем в 2023 году, когда налоговые органы посетили 2 551 компанию и 1 461 ФЛП.

Наибольшую долю составят документальные проверки компаний и ФЛП. Больше всего проверок компаний приходится на Киев – 590. На втором месте - Днепропетровская область – 205 проверок, замыкает топ Львовская область – 156.

Чаще всего будут проверять бизнесы, работающие в сфере оптовой торговли – на них приходится 22% от общего количества проверок компаний.