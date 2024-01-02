Как будут проводиться проверки

В 2024 году Государственная налоговая служба планирует провести 2328 инспекций компаний и 914 проверок ФЛПов. Это на 19% меньше, чем в 2023 году, когда налоговые органы посетили 2551 компанию и 1461 ФЛП.

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Количество проверок бизнесов, связанных с военным сбором и ЕСВ, уменьшится вдвое по сравнению с 2023 годом, составляя 156 компаний. Проверки финансовых компаний-нерезидентов составят всего 5% от общего плана.

Наибольшую долю составят документальные проверки компаний и ФЛП. Больше проверок компаний приходится на Киев — 590. На втором месте — Днепропетровщина — 205 проверок, замыкает топ Львовщина — 156.

Меньше проверок планируют провести в Харьковской (12), Николаевской (28) и Черниговской (32) областях.

Какие бизнесы будет проверять налоговая

Чаще всего будут проверять бизнесы, работающие в сфере оптовой торговли — на них приходится 22% общего количества проверок компаний. Также налоговики будут обращать внимание на бизнес в сфере сельского хозяйства и охоты – 14.8% проверок. И еще большая часть приходится на проверку работы бизнесов в сфере розничной торговли - 6.9%.