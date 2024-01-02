Як проводитимуться перевірки

У 2024 році Державна податкова служба планує провести 2 328 інспекцій компаній та 914 перевірок ФОПів. Це на 19% менше, ніж у 2023 році, коли податкові органи відвідали 2551 компанію та 1461 ФОП.

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Кількість перевірок бізнесів, пов'язаних із військовим збором та ЄСВ, зменшиться вдвічі порівняно з 2023 роком, складаючи 156 компаній. Перевірки фінансових компаній-нерезидентів становитимуть всього 5% від загального плану.

Найбільшу частку складуть документальні перевірки компаній та ФОП. Найбільше перевірок компаній припадає на Київ — 590. На другому місці — Дніпропетровщина — 205 перевірок, замикає топ Львівщина — 156.

Найменше перевірок планують провести у Харківській (12), Миколаївській (28) та Чернігівській (32) областях.

Які бізнеси перевірятиме податкова

Найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері оптової торгівлі — на них припадає 22% від загальної кількості перевірок компаній. Також податківці звертатимуть увагу на бізнеси у сфері сільського господарства та мисливства — 14.8% перевірок. І ще чимала частка припадає на перевірку роботи бізнесів у сфері роздрібної торгівлі — 6.9%.