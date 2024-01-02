Податкова проведе тисячі перевірок

У 2024 році податківці хочуть провести 3 242 перевірки. Під них потраплять як компанії, так і ФОПи.

Буде корисно Податкова почне перевіряти бізнес вже з 1 серпня: що потрібно знати та як підготуватися

У більшості випадків йдеться про документальні перевірки. Що стосується пропорції між компаніями та підприємцями, то план виглядає так:

  • 2 328 перевірок – компанії;
  • 914 – ФОПи.

Також поменшає перевірок бізнесів, до яких є питання по військовому збору та ЄСВ – 156 компаній проти понад 300 у 2023 році. Фінансові компанії-нерезиденти взагалі складають лише 5% від плану.

Найбільше перевірки будуть стосуватися таких сфер:

  • оптова торгівля;
  • сільське господарство та мисливство;
  • роздрібна торгівля.

Також можуть продовжити перевіряти виробників підакцизних товарів, організатори азартних ігор та надавачі фінансових послуг.