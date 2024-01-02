Податкова проведе тисячі перевірок
У 2024 році податківці хочуть провести 3 242 перевірки. Під них потраплять як компанії, так і ФОПи.
Буде корисно Податкова почне перевіряти бізнес вже з 1 серпня: що потрібно знати та як підготуватися
У більшості випадків йдеться про документальні перевірки. Що стосується пропорції між компаніями та підприємцями, то план виглядає так:
- 2 328 перевірок – компанії;
- 914 – ФОПи.
Також поменшає перевірок бізнесів, до яких є питання по військовому збору та ЄСВ – 156 компаній проти понад 300 у 2023 році. Фінансові компанії-нерезиденти взагалі складають лише 5% від плану.
Найбільше перевірки будуть стосуватися таких сфер:
- оптова торгівля;
- сільське господарство та мисливство;
- роздрібна торгівля.
Також можуть продовжити перевіряти виробників підакцизних товарів, організатори азартних ігор та надавачі фінансових послуг.