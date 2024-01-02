Налоговая проведет тысячи проверок
В 2024 году налоговики хотят провести 3 242 проверки. Под них попадут как компании, так и ФЛПы.
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В большинстве случаев речь идет о документальных проверках. Что касается пропорции между компаниями и предпринимателями, то план выглядит так:
- 2 328 проверок – компании;
- 914 – ФЛПы.
Также уменьшится проверка бизнесов, к которым есть вопросы по военному сбору и ЕСВ – 156 компаний против более 300 в 2023 году. Финансовые компании-нерезиденты вообще составляют всего 5% от плана.
Больше всего проверки будут касаться следующих сфер:
- оптовая торговля;
- сельское хозяйство и охота;
- розничная торговля
Также могут продолжить проверку производителей подакцизных товаров, организаторы азартных игр и представители финансовых услуг.