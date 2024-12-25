Розміри доходів для ФОП 1–3 груп

24 Канал розповідає, які ліміти діятимуть для ФОП 1–3 груп і як це позначиться на підприємцях.

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У 2025 році граничні розміри доходів для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку виглядатимуть наступним чином:

ФОП 1 групи: до 1 336 000 гривень на рік (167 мінімальних зарплат).

ФОП 2 групи: до 6 672 000 гривень на рік (834 мінімальні зарплати).

ФОП 3 групи: до 9 336 000 гривень на рік (1 167 мінімальних зарплат).

Мінімальна заробітна плата на початок 2025 року закладена на рівні 8 000 гривень, що й стало основою для розрахунку цих лімітів.

Ставки податків:

ФОП 1 групи сплачуватимуть єдиний податок фіксованої суми, залежно від рішень місцевої влади.

ФОП 2 групи платитимуть щомісячний податок у розмірі до 20% від мінімальної зарплати.

ФОП 3 групи — 3% від доходу (з ПДВ) або 5% (без ПДВ).

Зверніть увагу! З 2025 року скасовується можливість добровільної несплати ЄСВ. Усі ФОП, незалежно від наявності доходу, повинні будуть сплачувати ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної зарплати (1 760 гривень на місяць).

Військовий збір:

Для ФОП 1-2 груп встановлено фіксовану ставку – 800 гривень щомісяця.

Для ФОП 3 групи – 1% від доходу.

Ці зміни спрямовані на підтримку прозорої фінансової системи та стабілізацію податкових надходжень.

Детально про сплату податків залежно від групи ФОП

Перша група на єдиному податку сплачуватиме 302,80 гривень щомісяця до 20 числа. Крім того, платники податків будуть зобов'язані сплачувати 800 гривень військового збору, який визначається на рівні 10% від мінімальної заробітної плати. Також єдиний соціальний внесок у розмірі 1 760 гривень – щомісяця.

Податковий консультант Михайло Смокович пояснив у себе на ютуб-каналі, що податкове навантаження становитиме майже 3 тисячі щомісяця.

Хоча ЄСВ сплачується поквартально, на квартал виходить 5 280 гривень, проте, якщо комфортно платити помісячно, можна платити помісячно. Якщо рахувати помісячно, то загальне податкове навантаження виходить 2 862,80 гривень,

– зазанчив Смокович.

Друга група сплачуватиме 1 600 гривень єдиного податку кожного місяця до 20 числа, 800 гривень –військового збору кожного місяця до 20 числа, ЄСВ – 1 760 гривень. Загалом виходить 4 160 гривень на місяць.

Третя група платить 5% єдиного податку від доходу, військовий збір складає 1%, ЄСВ – 1 760 гривень з розрахунку на місяць.

Важливо! Платники податків зобов'язані сплачувати 5% єдиного податку та 1% військового збору до кінця кожного кварталу, з максимальним продовженням на 10 днів після граничного терміну подання декларації. Це означає, що фізичні особи мають загалом 40 днів після завершення кварталу для виконання своїх зобов'язань щодо сплати обох податків.