Хто має сплачувати ЄСВ у 2025 році

Платити підприємцям доведеться навіть попри відсутність доходу, пише 24 канал з посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича.

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Так ще з березня 2022 року сплата ЄСВ була добровільною. Зокрема ФОПи на третій групі спрощеного оподаткування також мали можливість не сплачувати єдиний податок за відсутності доходів. Такі правила були чинними включно по грудень 2024 року.

Але з 2025 року сплата єдиного соціального внеску стане обов'язковою для всіх підприємців на спрощеній системі. Тобто цим людям доведеться щомісяця перераховувати 1 760 гривень. І навіть у тому випадку, якщо вони нічого не заробили.

Хто зможе добровільно сплачувати ЄСВ

Добровільно у 2025 році сплачувати єдиний соціальний внесок зможуть тільки три категорії населення:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

ФОПи, які мають основне місце роботи і ЄСВ за них платить роботодавець.

Як не сплачувати ЄСВ

Аби людині не довелося сплачувати єдиний соціальний внесок, їй необхідно закрити ФОП на спрощеній системі оподаткування. Зробити це слід до 2025 року.

