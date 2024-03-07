Чому Україна може зазнати економічного удару

Якщо Україна вдасться до термінових заходів, вона матиме шанс відтермінувати введення цього податку.

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В той час, як ЄС обіцяє фінансувати військові зусилля України, скільки б часу це не тривало, він також наполегливо просуває новий закон, який у нинішньому вигляді може виснажити понівечену війною українську економіку. Йдеться про податок, який ЄС планує запровадити на цілу низку продукції вуглецевоємного імпорту, зокрема на залізо та сталь,

– пишуть у виданні.

До початку великої війни Україна і так залежала від експорту до ЄС, проте вже після 24 лютого 2022 року, ця прив'язка посилилася через закриття чорноморських торговельних шляхів. Тому у 2026 році країна зазнає економічного удару після початку дії CBAM та може втратити 1,4 мільярда доларів.

Проте, у законі про СВАМ є пункт про форс-мажорні обставини – або стихійне лихо – для виняткових обставин, і війна та військові дії підпадають під цю категорію. Але Брюссель не дав чітких сигналів, що запропонує Києву виключення з під дії механізму,

– написали у ЗМІ.

Зауважте! Якби податок на вуглець прийняли сьогодні, це призвело б до падіння експорту у межах 1,4 мільйона тонн чавуну. Натомість експорт напівфабрикатів теж впав би на 1,3 мільйона тонн, що сумарно склало б 640 мільйонів доларів недоотриманого доходу.

Йожеф Ксапо, директор з технологій та стратегії "АрселорМіттал Кривий Ріг припустив, що Україна не витримає такого тиску.

ЄС, звісно, не зацікавлений у знищенні української економіки, зовсім навпаки. Частково через це норми щодо СВАМ містять положення про форс-мажорні обставини, яке дозволяє ЄС робити винятки. Мохаммед Шахім, євродепутат від Нідерландів, що очолює роботу профільного комітету парламенту, сказав, що учасники переговорів вважають це формулювання "українським кейсом",

– пишуть у Politico.

Сагатом Саха, науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету висловив здивування, що проблему податку на вуглець не розглядають, як нагальну.