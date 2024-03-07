Куди Німеччина постачає найбільше товарів

У січні Німеччина збільшила продажі за кордон на 6,3%, порівняно з попереднім місяцем. При цьому, імпорт також зріс більше, ніж очікувалося, а зовнішньоторговельний баланс закрився у січні з профіцитом 27,5 мільярда євро.

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Відродження німецького експорту не обійшлося без участі Китаю, частка якого в цьому процесі зросла до майже 8%. Якщо точніше, Китай збільшив обсяг експорту на 7,8% до 8,1 мільярда євро.

Водночас продаж німецьких товарів до США та Великої Британії скоротився:

на 1,7%, тобто до 12,5 мільярда євро у США;

на 8,1%, тобто до 6,8 мільярда євро у Британію.

Експорт до Росії зріс на 1,6% — до 700 мільйонів євро за місяць. Проте, порівняно з січнем 2023 року, німецький експорт до країни-агресора знизився на 34,2%.

Зауважте! Головними покупцями німецьких товарів залишаються країни Євросоюзу. Експорт до країн єврозони збільшився на 7,7% — до 52,7 мільярда євро, до інших країн ЄС — на 11,7% до 23,2 мільярда євро.

В цілому, Німеччина продала за кордон товарів на 135,6 мільярда євро, імпортовано до Німеччини товарів на 108 мільярдів євро. Зовнішньоторговельний баланс у січні закрився з профіцитом у 27,5 мільярда євро.

Що це означає для Німеччини

Економіст німецького банку Робін Вінклер назвав це "променем надії".

Попри похмурість ситуації, у 2024 році зовнішня торгівля Німеччини має значний старт,

— каже Вінклер.

Якщо цей тренд продовжиться, то зменшиться стурбованість щодо того, що Німеччина перебуває в рецесії, спричиненій нерішучістю споживачів та слабким попитом на зовнішні ринки.

Зростання експорту може скоригувати прогнози щодо зростання німецької економіки у 2024 році. Проте, наразі очікується, що ВВП Німеччини збільшиться лише на 0,2% за підсумками року. Економісти Bloomberg Economics також спостерігають песимістичні тенденції. Вони висловили думку, що слабкий світовий попит ймовірно продовжить тиснути на торгівлю.

Цікаво! Інститут Ifo також зменшив свої прогнози на 2024 рік до 0,2% у середу. Проте, для наступного року він збільшив свою оцінку на 0,2 відсоткових пункти до 1,5%.