Куда Германия поставляет больше всего товаров
В январе Германия увеличила продажи за границу на 6,3%, по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, импорт также вырос больше, чем ожидалось, а внешнеторговый баланс закрылся в январе с профицитом 27,5 миллиарда евро.
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Возрождение немецкого экспорта не обошлось без участия Китая, доля которого в этом процессе выросла до почти 8%. Если точнее, Китай увеличил объем экспорта на 7,8% до 8,1 миллиарда евро.
В то же время продажа немецких товаров в США и Великобритании сократилась:
- на 1,7%, то есть до 12,5 миллиарда евро в США;
- на 8,1%, то есть до 6,8 миллиарда евро в Британию.
Экспорт в Россию вырос на 1,6% - до 700 миллионов евро за месяц. Однако, по сравнению с январем 2023 года, немецкий экспорт в страну-агрессора снизился на 34,2%.
В целом, Германия продала за границу товаров на 135,6 миллиарда евро, импортировано в Германию товаров на 108 миллиардов евро. Внешнеторговый баланс в январе закрылся с профицитом в 27,5 миллиарда евро.
Что это означает для Германии
Экономист немецкого банка Робин Винклер назвал это "лучом надежды".
Несмотря на мрачность ситуации, в 2024 году внешняя торговля Германии имеет значительный старт,
- говорит Винклер.
Если этот тренд продолжится, то уменьшится обеспокоенность относительно того, что Германия находится в рецессии, вызванной нерешительностью потребителей и слабым спросом на внешние рынки.
Рост экспорта может скорректировать прогнозы по росту немецкой экономики в 2024 году. Однако, пока ожидается, что ВВП Германии увеличится лишь на 0,2% по итогам года. Экономисты Bloomberg Economics также наблюдают пессимистические тенденции. Они высказали мнение, что слабый мировой спрос вероятно продолжит давить на торговлю.