Куда Германия поставляет больше всего товаров

В январе Германия увеличила продажи за границу на 6,3%, по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, импорт также вырос больше, чем ожидалось, а внешнеторговый баланс закрылся в январе с профицитом 27,5 миллиарда евро.

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Возрождение немецкого экспорта не обошлось без участия Китая, доля которого в этом процессе выросла до почти 8%. Если точнее, Китай увеличил объем экспорта на 7,8% до 8,1 миллиарда евро.

В то же время продажа немецких товаров в США и Великобритании сократилась:

на 1,7%, то есть до 12,5 миллиарда евро в США;

на 8,1%, то есть до 6,8 миллиарда евро в Британию.

Экспорт в Россию вырос на 1,6% - до 700 миллионов евро за месяц. Однако, по сравнению с январем 2023 года, немецкий экспорт в страну-агрессора снизился на 34,2%.

Заметьте! Главными покупателями немецких товаров остаются страны Евросоюза. Экспорт в страны еврозоны увеличился на 7,7% - до 52,7 миллиарда евро, в другие страны ЕС - на 11,7% до 23,2 миллиарда евро.

В целом, Германия продала за границу товаров на 135,6 миллиарда евро, импортировано в Германию товаров на 108 миллиардов евро. Внешнеторговый баланс в январе закрылся с профицитом в 27,5 миллиарда евро.

Что это означает для Германии

Экономист немецкого банка Робин Винклер назвал это "лучом надежды".

Несмотря на мрачность ситуации, в 2024 году внешняя торговля Германии имеет значительный старт,

- говорит Винклер.

Если этот тренд продолжится, то уменьшится обеспокоенность относительно того, что Германия находится в рецессии, вызванной нерешительностью потребителей и слабым спросом на внешние рынки.

Рост экспорта может скорректировать прогнозы по росту немецкой экономики в 2024 году. Однако, пока ожидается, что ВВП Германии увеличится лишь на 0,2% по итогам года. Экономисты Bloomberg Economics также наблюдают пессимистические тенденции. Они высказали мнение, что слабый мировой спрос вероятно продолжит давить на торговлю.

Интересно! Институт Ifo также уменьшил свои прогнозы на 2024 год до 0,2% в среду. Однако, для следующего года он увеличил свою оценку на 0,2 процентных пункта до 1,5%.