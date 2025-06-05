Найбільші іноземні авіакомпанії хочуть скасувати рейси до Москви через атаки дронів

Найбільша авіакомпанія Туреччини – Turkish Airlines веде переговори з російською стороною щодо можливого перенесення частини своїх рейсів із московських аеропортів ("Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково") через атаки дронів. Зокрема, пропонують здійснювати рейси до петербурзького аеропорту "Пулково".

Авіакомпанії скасовують рейси до Москви

Про це повідомляють росЗМІ, передає 24 Канал. Зазначають, що аналогічний запит на переміщення рейсів надійшов і від ще однієї великої іноземної авіакомпанії, назву якої не розголошують.

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Щоправда, раніше стало відомо, що Emirates (ОАЕ) також розглядає можливість перегляду розкладу польотів до Росії.

Компанії насторожені безпековою ситуацією

Причиною перегляду польотних програм є часті закриття повітряного простору над Москвою через атаки українських дронів. Зокрема, лише 6 – 8 травня через атаки десятки рейсів були скасовані або затримані, а плани щонайменше 60 тисяч пасажирів — зірвані.

На тлі цього аеропорт "Пулково" в Санкт-Петербурзі дедалі частіше використовується як резервний, зокрема, на міжнародних напрямках. Окрім того, останнім часом із Санкт-Петербурга збільшилася кількість пасажирів, що вилітають за кордон.