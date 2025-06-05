Авіакомпанії скасовують рейси до Москви

Про це повідомляють росЗМІ, передає 24 Канал. Зазначають, що аналогічний запит на переміщення рейсів надійшов і від ще однієї великої іноземної авіакомпанії, назву якої не розголошують.

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Щоправда, раніше стало відомо, що Emirates (ОАЕ) також розглядає можливість перегляду розкладу польотів до Росії.

Компанії насторожені безпековою ситуацією

Причиною перегляду польотних програм є часті закриття повітряного простору над Москвою через атаки українських дронів. Зокрема, лише 6 – 8 травня через атаки десятки рейсів були скасовані або затримані, а плани щонайменше 60 тисяч пасажирів — зірвані.

На тлі цього аеропорт "Пулково" в Санкт-Петербурзі дедалі частіше використовується як резервний, зокрема, на міжнародних напрямках. Окрім того, останнім часом із Санкт-Петербурга збільшилася кількість пасажирів, що вилітають за кордон.