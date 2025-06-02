Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Де зараз фіксують дрони та вибухи у Росії

Москва

Російські телеграм-канали близько 00:42 писали, що під Москвою у районі Тропарево чули кілька вибухів та бачили безпілотники у небі. Цей район розташований у безпосередній близькості до столиці країни-агресорки.

Під Москвою гучно: дивіться відео

Курськ

Російські пропагандисти писали про невідомі безпілотники у Курській області. За даними очевидців, пізно ввечері 1 червня вибухи прогриміли над Курськом, в одному із районів місто видно чорний дим.

У Курську чули вибухи: дивіться відео

За словами місцевих жителів, Курськ атакують невідомими реактивними безпілотниками. Очевидці стверджують, що чули щонайменше 5 вибухів, а сумнозвісна ворожа система ППО буцімто збиває повітряні цілі. У мережі також з'явилися кадри спалахів у Курську.

Жителі Курська фіксували спалахи: дивіться відео

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксандр Хінштейн заявив, що ППО нібито "збила всі ворожі безпілотники". Водночас він повідомив про "падіння уламків" та "пожежі" у Курську.

Воронеж

Російські ЗМІ пишуть, що після 23 години 1 червня серія вибухів пролунала над Воронежем. ППО буцімто збивала безпілотники.

Місцеві жителі розповіли пропагандистам, що чули як мінімум три гучні вибухи в Північному районі міста близько. За даними очевидців, було видно яскраві спалахи та гуркіт, від якого "спрацювали сигналізації біля машин і затряслися шибки у віконних рамах".

У Воронежі чули вибухи: дивіться відео

БпЛА летіли з боку Латного. Офіційної інформації щодо наслідків від місцевої влади наразі немає.

Монітори також писали про вибухи у районі аеродрому "Борисоглєбськ".

Липецька область

За даними пропагандистів, близько 10 вибухів пролунали над Липецьком та областю. Очевидці кажуть, що невідомі дрони нібито намагаються атакувати Новолипецький металургійний комбінат.

За словами місцевих, над містом видно яскраві спалахи та було чути щонайменше 10 гучних вибухів. Система ППО начебто збиває БпЛА, які летіли з боку Єльця.

Над містом виє сирена повітряної небезпеки. Влада попросила мешканців сховатися у безпечному місці.

Ярославль

Раніше ввечері 1 червня декілька вибухів пролунали над Ярославлем. Попередньо спрацювала система ППО. Місцеві жителі розповіли, що чули щонайменше два гучні звуки в районі Брагіно близько 20:15 вечора.

Також, за словами очевидців, у місті спостерігалися перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.

Рязань

Уже вночі 2 червня вибухи пролунали над Рязанню. Очевидці стверджують, що чули щонайменше 8 гучних звуків в Московському районі міста.

Попередньо ППО збиває повітряні цілі над містом. Дрони летіли із боку робітничого селища Милославське.