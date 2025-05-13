Росія розгляне повернення іноземного бізнесу: "Вибачень недостатньо", — Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що фіксує зацікавленість великого бізнесу з країн, які країна-агресор вважає "недружніми", у поверненні на російський ринок.

Путін не проти, щоб компанії повернулись

Однак повернення можливе лише за умови прагматичного підходу – з урахуванням вигоди для країни, а також поведінки компаній при виході з ринку після початку повномасштабної війни. Про це він заявив на зустрічі з представниками організації "Ділова Росія", повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

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"На мене виходять, великі компанії хочуть повернутися. Будь ласка. Але треба дивитись, як хто себе вів", – сказав Путін. Ба більше, він додав, що зайняти звільнені ніші буде складно, оскільки за час відсутності іноземних гравців у багатьох галузях з'явилися російські аналоги.

Вибачень буде недостатньо

Глава держави також наголосив, що простого вибачення з боку західних інвесторів недостатньо, навіть якщо компанії залишили ринок під тиском.

Вони зараз "наізвиняються". Якщо потрібно – прийдуть і розцілують тебе. Але цього замало. Маємо діяти прагматично,

– зазначив він.

Тож, за словами диктатора, одним із факторів, який враховуватиметься, стане участь бізнесу в підтримці Збройних сил України. А ключовим критерієм допуску іноземців на ринок, за словами Путіна, буде економічна доцільність.

"Вигідно – пускаємо. Не вигідно – знайдемо тисячу причин, і 999 із них відповідатимуть нормам СОТ", – додав він.