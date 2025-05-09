Які компанії досі не покинули Росію після 2022 року
За даними платформи Leave Russia від KSE Institute, понад 1 805 компаній досі не залишили російський ринок після початку повномасштабного вторгнення в Україні у 2022 році, передає 24 Канал.
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Лише понад 141 компанія заявила про зупинку інвестицій, тобто зупиняються майбутні заплановані інвестиції, розвиток та маркетинг, але ведення бізнесу продовжується. Також, понад 373 компаній повідомили про скорочення діяльності, що означає лише згортання деяких бізнес-операцій.
Серед тих, хто після 2022 року досі не залишив російський ринок, є такі відомі компанії, як:
- Philip Morris – основними брендами є Parliament, Marlboro, Chesterfield, EVE, L&M, Bond Street, Next/Dubliss, Optima, President, Philip Morris, IQOS, Parliament Heatsticks. Наразі відомо, що зупинено виробництво ряду сигаретних виробів та зменшено обсяги виробництва, але діяльність компанії досі продовжується.
- Japan Tobacco International – у портфоліо компанії є міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а також російські бренди "Донской табак", "Кісс", "Плей", "Петро I", "Трійка". Компанія пообіцяла призупинити інвестиції, однак все ще продовжує працювати в Росії.
- Raiffeisen Bank – банківська група Raiffeisen Bank International має дочірню компанію "Райффайзенбанк", що є універсальним російським банком. У банку заявили, що розглядають всі стратегічні варіанти майбутнього Райффайзенбанку в Росії, включно з ретельно керованим виходом з Райффайзенбанку.
- PepsiCo – у компанії оголосили про призупинення продажу Pepsi-Cola, 7Up і Mirinda, однак їх замінили на Evervess та Frustyle. Крім того, компанія продовжувала виробляти іншу продукцію в Росії.
- Metro AG – робота компанії продовжується у звичному режимі, а гендиректор супермаркетів "Метро" підтвердив плани продовження бізнесу в Росії. НАЗК внесло корпорацію Metro AG в перелік міжнародних спонсорів війни.
- SOCAR – є державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки. Наприкінці серпня 2024 року Росія ("Газпром") та Азербайджан (SOCAR) домовилися про розвиток газової співпраці та розширення стратегічного партнерства. Серед тендерів по державним закупівлям у компанії є такі замовники, як Росгвардія і російські військові частини.