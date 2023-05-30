Інвестиції в Україні страхуватимуть від воєнних ризиків: це дозволить створити нові робочі місця

Інвестиції українських та іноземних компаній в Україні страхуватимуть від воєнних ризиків. Це, серед іншого, дозволить створити умови, в яких уможливляться масштабні вкладення у відновлення країни.

Що підпадатиме під страхування

Відповідний законопроєкт №9015 ухвалили за основу в парламенті, передає 24 Канал. Здійснюватиме таке страхування Експортно-кредитне агентство.

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За документом, таке страхування здійснюватиметься винятково за умови спрямування інвестицій на чітко визначені потреби України. Так, йдеться про створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для:

розвитку переробної промисловості;

експорту українських товарів робіт і послуг.

Створюватимуться нові робочі місця

Зі свого боку, народний депутат Данило Гетманцев зазначив: законопроєкт передбачає створення нових робочих місць. А крім того:

підтримку економічної діяльності в Україні;

посилення промислового сектору;

посилення оборонно-промислового сектору;

наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків, "що призведе до посилення сил оборони України".

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Важливий законопроєкт щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків був розроблений з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні в часи військових дій та повоєнного відновлення.

Важливо! За 2022 рік Україна експортувала більше продукції до країн ЄС ніж у довоєнний час. До Євросоюзу було вивезено товарів майже на 28 мільярдів доларів.