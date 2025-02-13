Як німецький бізнес оцінив Україну в контексті інвестицій

Попри війну, Україна продовжує зміцнювати свої економічні позиції в торгівлі з Німеччиною та стає дедалі привабливішою для інвесторів.

Такі висновки зробив Східний комітет німецької економіки, представивши останні дані щодо торговельних відносин між двома країнами, інформує 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Це нормальна угода: політолог озвучив, що потрібно Україні для видобутку рідкоземельних металів

Торгівля між Україною та Німеччиною зростає

Зазначають, що обсяг німецького експорту в Україну у 2023 році зріс на 1,2 мільярда євро, досягнувши 8,2 мільярда євро (+17%). При цьоу український експорт до Німеччини збільшився майже на 20%.

Україна суттєво покращила свої позиції серед торговельних партнерів Німеччини, випередивши Росію, обсяги торгівлі з якою продовжують скорочуватися.

Зауважте. За словами голови Східного комітету Катріни Клаас-Мюльхойзер, таке зростання свідчить про успішну інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС.

Інвестори звертають увагу на Україну

Україна стає одним із ключових напрямків для німецьких інвесторів.

46% компаній, опитаних Східним комітетом та KPMG, планують інвестувати в Україну протягом наступного року.

Україна посідає третє місце серед країн Центральної та Східної Європи, що цікавлять німецький бізнес, поступаючись лише Польщі та Румунії.

21% компаній вже інвестували в Україну, а ще 18% розглядають можливість вкладень після завершення війни.

Україна – потенційний енергетичний центр Європи

Східний комітет вважає, що Україна має потенціал стати ключовим енергетичним хабом для Європи, а також привабливим місцем для виробничих потужностей та ІТ-аутсорсингу.

При цьому наша держава потребує стабільного бізнес-клімату та чітких правових гарантій для залучення ще більшої кількості інвестицій.

Комітет звернувся до нового уряду Німеччини із закликом продовжувати підтримку України та сприяти її євроінтеграції.

Натомість зростання обсягів торгівлі з Україною двостороння торгівля між Німеччиною та Росією продовжує падати.