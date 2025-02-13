Такие выводы сделал Восточный комитет немецкой экономики, представив последние данные по торговым отношениям между двумя странами, информирует 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Торговля между Украиной и Германией растет

Отмечают, что объем немецкого экспорта в Украину в 2023 году вырос на 1,2 миллиарда евро, достигнув 8,2 миллиарда евро (+17%). При этом украинский экспорт в Германию увеличился почти на 20%.

Украина существенно улучшила свои позиции среди торговых партнеров Германии, опередив Россию, объемы торговли с которой продолжают сокращаться.

Заметьте. По словам председателя Восточного комитета Катрины Клаас-Мюльхойзер, такой рост свидетельствует об успешной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Инвесторы обращают внимание на Украину

Украина становится одним из ключевых направлений для немецких инвесторов.

46% компаний, опрошенных Восточным комитетом и KPMG, планируют инвестировать в Украину в течение следующего года.

Украина занимает третье место среди стран Центральной и Восточной Европы, интересующих немецкий бизнес, уступая лишь Польше и Румынии.

21% компаний уже инвестировали в Украину, а еще 18% рассматривают возможность вложений после завершения войны.

Украина – потенциальный энергетический центр Европы

Восточный комитет считает, что Украина имеет потенциал стать ключевым энергетическим хабом для Европы, а также привлекательным местом для производственных мощностей и ИТ-аутсорсинга.

При этом наше государство нуждается в стабильном бизнес-климате и четких правовых гарантиях для привлечения еще большего количества инвестиций.

Комитет обратился к новому правительству Германии с призывом продолжать поддержку Украины и способствовать ее евроинтеграции.

Зато рост объемов торговли с Украиной двусторонняя торговля между Германией и Россией продолжает падать.