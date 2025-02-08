Политолог Валерий Дымов в разговоре с 24 Каналом отметил, что в Украине действительно есть большие залежи, часть из них являются такими, что могли бы заинтересовать американских инвесторов.

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Инвестиции США могли бы улучшить состояние экономики Украины

Без инвестиций, как объяснил Дымов, Украина не может добывать редкоземельные металлы. Например, литий в Боливии есть прямо в озерах, а в Украине он в таком низком концентрированном виде, что надо очень много вкладывать денег, чтобы его добывать и иметь возможность конкурировать.

Аналогичная ситуация, по словам политолога, с урановыми рудами в Кировоградской области. Их уровень обогащения и насыщенности также требует очень больших инвестиций.

Это нормальная сделка. Нам нужны инвестиции, а инвесторам гарантии. Я хотел бы, чтобы на тех территориях, которые будут освобождены от России, американские инвесторы вкладывали миллиарды денег в нашу экономику, рабочие места,

– озвучил Дымов.

Украина и США, по убеждению политолога, заинтересованы в сотрудничестве по добыче редкоземельных металлов. Ведь они нужны для высоких технологий, ракетной отрасли, для производства бытовой техники.

Напомним, что Трамп планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе. Один из вопросов, который обсудят лидеры, будет касаться безопасности украинских активов. Президент США отметил, что Украина имеет подземные ресурсы: редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые и США стремятся гарантировать их защиту.

Отметим, что президент Украины отметил необходимость деоккупировать украинские территории. Ведь там в частности сосредоточены украинские ресурсы. Глава Кремля Путин после вероятных переговоров и прекращения огня может использовать полезные ископаемые Украины для восстановления российской экономики, чтобы иметь возможность готовиться к следующей войне.