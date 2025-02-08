Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин захватил украинские ресурсы на триллионы и в случае прекращения огня без деоккупации территорий, сможет использовать эти ресурсы для подготовки новой войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Путин поднимет экономику и армию

Украинский президент отметил, что важно говорить о помощи в деоккупации территорий, ведь прекращение огня только даст возможность России разрабатывать захваченные ресурсы. Это даст российскому президенту паузу и возможность заработать.

Когда он начнет все разрабатывать, он будет зарабатывать деньги, поднимет экономику, поднимет армию и потом снова пойдет войной,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский считает, что усиление давления на Россию, в частности санкционного, может помочь "оттолкнуть Путина". Украина не хочет дарить России триллионы денег.

Зеленский снова заговорил о гарантиях безопасности для нашего государства. По его словам, гарантией безопасности для Украины будет сила которая сможет остановить новую агрессию Путина.