Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин опроверг заявление российского минобороны об оккупации Торецка и отметил, что в городской застройке до сих пор продолжаются бои. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Донбасс.

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Ситуация в Торецке

По его словам, российские военные в этом районе активно штурмуют позиции украинских защитников.

В то же время Силы обороны наносят захватчикам значительные потери в технике и живой силе. Спикер ОСГВ "Хортица" рассказал, что в городе войска России больше всего сосредоточили свои усилия в направлениях школы №5 и шахт "Торецкая" и "Центральная".

Он отметил, что россияне каждый день осуществляют в этом населенном пункте от 10 штурмов.

Представитель также сообщил, что армия Россия стремится заблокировать логистические пути.

Оккупанты минируют их, а там где нет возможности провести минирование – делает невозможным передвижение, устраивая завалы или искусственные подрывы,

– пояснил он.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.