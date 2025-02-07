Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.
К теме Россияне осуществили штурмовые действия возле Вишневого на Харьковщине, – DeepState
Какова ситуация на фронте по состоянию на 7 февраля 2025 года
- Украинские силы начали новую серию механизированных штурмов в Курской области и продвинулись до 5 километров за российскими линиями обороны к юго-востоку от Суджи. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Махновки и на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа – Обоянь и захватили Колмаков и Фанасеевку.
- Российские войска 5 и 6 февраля продолжали наступательные операции на севернее Харькова вдоль российско-украинской границы у Казачьей Лопани и на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Российская армия недавно продвинулась на Купянском направлении в результате продолжения наступательных действий в этом районе 6 февраля. 5 и 6 февраля российские войска продолжали атаковать к востоку от Купянска в районе Петропавловки. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, демонстрируют, что российские войска недавно продвинулись на западном берегу реки Оскол вдоль трассы О-210921 до Фиголевки и захватили населенный пункт.
- Российские войска 6 февраля продолжили наступательные действия в направлении Боровой, но подтвержденных продвижений не сделали.
Что происходило на фронте 5 и 6 февраля / Карты ISW
- Оккупанты 6 февраля продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но подтвержденных наступлений не совершили.
- Российские войска 6 февраля также продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвигались.
- Захватчики недавно продвинулись в Часовом Яру на фоне продолжения наступательных операций возле самого города и на юг возле Ступочек 5 и 6 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись на запад от центрального огнеупорного завода в Часовом Яру и, вероятно, захватили это предприятие полностью.
- Российские войска 6 февраля продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись.
- Российские солдаты продолжили наступление под Покровском, но не продвинулись.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись на запад от Курахово на фоне наступательных операций в этом районе 6 февраля. Российские войска продолжали наступать на северо-запад от Курахово у Шевченко и Андреевки, на запад от Курахово вблизи Дачного и Константинополя и на юго-запад от Курахово у Улаклов. В то же время геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Зеленовки.
- Россияне 5 и 6 февраля продолжали штурм к северо-востоку от Великой Новоселки возле Раздольного и к западу от Большой Новоселки возле Новополя, но не продвинулись в этом районе.
- Ни российская, ни украинская стороны не сообщали о боях на Пологовском направлении 6 февраля.
- На западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но российские войска не продвигались.
- На Херсонском направлении боев зафиксировано не было.
Подытоживая, можно сказать, что украинская армия за последние сутки имела продвижение в Курской области и вблизи Курахово. В то же время враг продвинулся на Купянском направлении, а также в Часовом Яру и у Курахово.