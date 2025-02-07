Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Какова ситуация на фронте по состоянию на 7 февраля 2025 года

Украинские силы начали новую серию механизированных штурмов в Курской области и продвинулись до 5 километров за российскими линиями обороны к юго-востоку от Суджи. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Махновки и на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа – Обоянь и захватили Колмаков и Фанасеевку.

и продвинулись до 5 километров за российскими линиями обороны к юго-востоку от Суджи. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Махновки и на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа – Обоянь и захватили Колмаков и Фанасеевку. Российские войска 5 и 6 февраля продолжали наступательные операции на севернее Харькова вдоль российско-украинской границы у Казачьей Лопани и на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

вдоль российско-украинской границы у Казачьей Лопани и на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Российская армия недавно продвинулась на Купянском направлении в результате продолжения наступательных действий в этом районе 6 февраля. 5 и 6 февраля российские войска продолжали атаковать к востоку от Купянска в районе Петропавловки. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, демонстрируют, что российские войска недавно продвинулись на западном берегу реки Оскол вдоль трассы О-210921 до Фиголевки и захватили населенный пункт.

в результате продолжения наступательных действий в этом районе 6 февраля. 5 и 6 февраля российские войска продолжали атаковать к востоку от Купянска в районе Петропавловки. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, демонстрируют, что российские войска недавно продвинулись на западном берегу реки Оскол вдоль трассы О-210921 до Фиголевки и захватили населенный пункт. Российские войска 6 февраля продолжили наступательные действия в направлении Боровой, но подтвержденных продвижений не сделали.

Что происходило на фронте 5 и 6 февраля / Карты ISW

Оккупанты 6 февраля продолжили наступательные действия на Лиманском направлении , но подтвержденных наступлений не совершили.

, но подтвержденных наступлений не совершили. Российские войска 6 февраля также продолжали наступательные действия на Северском направлении , но не продвигались.

, но не продвигались. Захватчики недавно продвинулись в Часовом Яру на фоне продолжения наступательных операций возле самого города и на юг возле Ступочек 5 и 6 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись на запад от центрального огнеупорного завода в Часовом Яру и, вероятно, захватили это предприятие полностью.

на фоне продолжения наступательных операций возле самого города и на юг возле Ступочек 5 и 6 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись на запад от центрального огнеупорного завода в Часовом Яру и, вероятно, захватили это предприятие полностью. Российские войска 6 февраля продолжали наступательные действия на Торецком направлении , но не продвинулись.

, но не продвинулись. Российские солдаты продолжили наступление под Покровском , но не продвинулись.

, но не продвинулись. Украинские и российские войска недавно продвинулись на запад от Курахово на фоне наступательных операций в этом районе 6 февраля. Российские войска продолжали наступать на северо-запад от Курахово у Шевченко и Андреевки, на запад от Курахово вблизи Дачного и Константинополя и на юго-запад от Курахово у Улаклов. В то же время геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Зеленовки.

на фоне наступательных операций в этом районе 6 февраля. Российские войска продолжали наступать на северо-запад от Курахово у Шевченко и Андреевки, на запад от Курахово вблизи Дачного и Константинополя и на юго-запад от Курахово у Улаклов. В то же время геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Зеленовки. Россияне 5 и 6 февраля продолжали штурм к северо-востоку от Великой Новоселки возле Раздольного и к западу от Большой Новоселки возле Новополя, но не продвинулись в этом районе.

возле Раздольного и к западу от Большой Новоселки возле Новополя, но не продвинулись в этом районе. Ни российская, ни украинская стороны не сообщали о боях на Пологовском направлении 6 февраля.

6 февраля. На западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но российские войска не продвигались.

продолжались позиционные бои, но российские войска не продвигались. На Херсонском направлении боев зафиксировано не было.

Подытоживая, можно сказать, что украинская армия за последние сутки имела продвижение в Курской области и вблизи Курахово. В то же время враг продвинулся на Купянском направлении, а также в Часовом Яру и у Курахово.