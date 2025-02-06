К счастью, попытка российского наступления оказались неудачной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Россия хотела прорваться возле Первомайского и Зеленого Гая

Аналитики DeepState рассказали, что для штурма в несколько накатов у Вишневого российская армия собрала более десятка единиц техники. Пехоты было зафиксировано количеством до роты.

Они попытались прорвать украинскую оборону возле населенных пунктов Первомайское и Зеленый Гай.

Но этот штурм, в частности, бойцы 3 ОШБр, благодаря эффективной и слаженной работе умножили на ноль. Поэтому вскоре стоит ожидать эффектные видео из того района,

– отметили аналитики.

Где расположено Вишневое: смотрите на карте

Напомним, что за предыдущие сутки, 5 февраля, по данным Генштаба, на Харьковском направлении ВСУ отбили 4 атаки возле Волчанска и Казачьей Лопани, а на Купянском – 8 атак недалеко от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.