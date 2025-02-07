Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми Росіяни здійснили штурмові дії біля Вишневого на Харківщині, – DeepState

Яка ситуація на фронті станом на 7 лютого 2025 року

Українські сили розпочали нову серію механізованих штурмів у Курській області та просунулися до 5 кілометрів за російськими лініями оборони на південний схід від Суджі. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа – Обоянь і захопили Колмаков і Фанасеївку.

та просунулися до 5 кілометрів за російськими лініями оборони на південний схід від Суджі. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа – Обоянь і захопили Колмаков і Фанасеївку. Російські війська 5 і 6 лютого продовжували наступальні операції на північ від Харкова вздовж російсько-українського кордону біля Козачої Лопані та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не зробили жодного підтвердженого просування.

вздовж російсько-українського кордону біля Козачої Лопані та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російська армія нещодавно просунулася на Куп'янському напрямку внаслідок продовження наступальних дій у цьому районі 6 лютого. 5 і 6 лютого російські війська продовжували атакувати на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, демонструють, що російські війська нещодавно просунулися на західному березі річки Оскіл вздовж траси О-210921 до Фиголівки та захопили населений пункт.

внаслідок продовження наступальних дій у цьому районі 6 лютого. 5 і 6 лютого російські війська продовжували атакувати на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, демонструють, що російські війська нещодавно просунулися на західному березі річки Оскіл вздовж траси О-210921 до Фиголівки та захопили населений пункт. Російські війська 6 лютого продовжили наступальні дії у напрямку Борової, але підтверджених просувань не зробили.

Що відбувалося на фронті 5 і 6 лютого / Карти ISW

Окупанти 6 лютого продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку , але підтверджених наступів не зробили.

, але підтверджених наступів не зробили. Російські війська 6 лютого також продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку , але не просувалися.

, але не просувалися. Загарбники нещодавно просунулися в Часовому Яру на тлі продовження наступальних операцій біля самого міста та на південь біля Ступочок 5 і 6 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від центрального вогнетривкого заводу в Часовому Яру і, ймовірно, захопили це підприємство повністю.

на тлі продовження наступальних операцій біля самого міста та на південь біля Ступочок 5 і 6 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від центрального вогнетривкого заводу в Часовому Яру і, ймовірно, захопили це підприємство повністю. Російські війська 6 лютого продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку , але не просунулися.

, але не просунулися. Російські солдати продовжили наступ під Покровськом , але не просунулися.

, але не просунулися. Українські та російські війська нещодавно просунулися на захід від Курахового на тлі наступальних операцій у цьому районі 6 лютого. Російські війська продовжували наступати на північний захід від Курахового біля Шевченка та Андріївки, на захід від Курахового поблизу Дачного та Костянтинополя та на південний захід від Курахового біля Улаклів. Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Зеленівки.

на тлі наступальних операцій у цьому районі 6 лютого. Російські війська продовжували наступати на північний захід від Курахового біля Шевченка та Андріївки, на захід від Курахового поблизу Дачного та Костянтинополя та на південний захід від Курахового біля Улаклів. Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Зеленівки. Росіяни 5 і 6 лютого продовжували штурм на північний схід від Великої Новосілки біля Роздольного та на захід від Великої Новосілки біля Новополя, але не просунулися в цьому районі.

біля Роздольного та на захід від Великої Новосілки біля Новополя, але не просунулися в цьому районі. Ні російська, ні українська сторони не повідомляли про бої на Пологівському напрямку 6 лютого.

6 лютого. На заході Запорізької області тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися.

тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися. На Херсонському напрямку боїв зафіксовано не було.

Підсумовуючи, можна сказати, що українська армія за останню добу мала просування у Курській області та поблизу Курахового. Водночас ворог просунувся на Куп'янському напрямку, а також у Часовому Яру та біля Курахового.