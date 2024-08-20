Податок на багатство в Іспанії: як він може допомогти світовій економіці

Британська правозахисна організація Tax Justice Network закликала запровадити додатковий податок для 0,5% найбагатших людей світу. За їхніми підрахунками, введення податку на багатство за прикладом Іспанії може принести світовій економіці понад 2 трильйони доларів.

Що відомо про податок для найбагатших

В кінці 2022 року уряд Іспанії запровадив тимчасовий податок на багатство, який буде діяти протягом 2023 і 2024 років. Новий податок стосується осіб із чистими статками понад 3 мільйони євро і охоплює близько 0,5% найбагатших домогосподарств країни.

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Таким чином, Tax Justice Network пропонує ввести податок для 0,5% найбагатших домогосподарств світу. За оцінками організації, такі ставки податку, що варіюються від 1,7% до 3,5%, могли б приносити приблизно 2,1 трильйона доларів на рік. Наприклад, у Великій Британії потенційні надходження від такого податку становили б 31 мільярд доларів щорічно.

Середньостатистичному американському робітнику довелося б працювати в 13 разів довше, ніж існує людство, щоб заробити стільки ж, скільки сьогодні має найбагатша людина світу. Мільярдерами роблять не зарплати, а дивіденди й рента. Але ми оподатковуємо дивіденди та ренту набагато менше, ніж зарплати, і це дестабілізує модель зарплат, на якій базується наша економіка,

– йдеться в заяві Tax Justice Network.

За світовими оцінками, 0,5% найбагатших людей володіють чвертю національних багатств, тоді як 50% найбіднішого населення контролюють лише 3% цих багатств.

Організація не очікує масової еміграції заможних осіб у разі запровадження відповідного податку. Як показує досвід, зміни в оподаткуванні багатих у Норвегії, Швеції та Данії призвели до виїзду лише 0,01% найбагатших мешканців. Подібно до цього, перегляд податкового режиму non-dom у Великій Британії, який раніше був вигідним для багатіїв, спричинив лише 0,02% міграції.