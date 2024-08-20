Что известно о налоге для самых богатых

В конце 2022 года правительство Испании ввело временный налог на богатство, который будет действовать в течение 2023 и 2024 годов. Новый налог касается лиц с чистым состоянием более 3 миллионов евро и охватывает около 0,5% самых богатых домохозяйств страны.

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Таким образом, Tax Justice Network предлагает ввести налог для 0,5% самых богатых домохозяйств мира. По оценкам организации, такие ставки налога, варьирующиеся от 1,7% до 3,5%, могли бы приносить примерно 2,1 триллиона долларов в год. Например, в Великобритании потенциальные поступления от такого налога составляли бы 31 миллиард долларов ежегодно.

Среднестатистическому американскому рабочему пришлось бы работать в 13 раз дольше, чем существует человечество, чтобы заработать столько же, сколько сегодня имеет самый богатый человек мира. Миллиардерами делают не зарплаты, а дивиденды и рента. Но мы облагаем дивиденды и ренту гораздо меньше, чем зарплаты, и это дестабилизирует модель зарплат, на которой базируется наша экономика,

– говорится в заявлении Tax Justice Network.

По мировым оценкам, 0,5% самых богатых людей владеют четвертью национальных богатств, тогда как 50% беднейшего населения контролируют лишь 3% этих богатств.

Интересно! Организация не ожидает массовой эмиграции состоятельных лиц в случае введения соответствующего налога. Как показывает опыт, изменения в налогообложении богатых в Норвегии, Швеции и Дании привели к выезду лишь 0,01% самых богатых жителей. Подобно этому, пересмотр налогового режима non-dom в Великобритании, который ранее был выгодным для богачей, вызвал лишь 0,02% миграции.