Про які податки йдеться у прийнятому рішенні

Харківських підприємців звільняють від сплати податків на землю та нерухомість. Також місцеві бізнесмени зможуть не сплачувати єдиний податок, що діє для ФОП 4 групи.

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Ігор Терехов Міський голова Харкова Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни.

Терехов підкреслив, що "зекономлені" гроші власники бізнеси зможуть інвестувати у розвиток власної справи. Рішення міськради починає діяти від сьогодні.

Зверніть увагу! Рішення про скасування податків буде чинним до кінця теперішнього року.