Компанія Apple протягом багатьох років зберігає лідерство у своїй галузі. Важко повірити, що історія цього гіганта розпочалася з наміру виготовляти лише персональні комп'ютери.

Яка вартість Apple зараз?

Станом на зараз, Apple є лідером рейтингу BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2025, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kantar.

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Apple залишається лідером цього рейтингу вже вчетверте. Це і не дивно, адже компанія здорожчала до 1,3 трильйона доларів.

Зверніть увагу! Цьогорічна вартість Apple на 28% більше, ніж була торік.

Як розвивалась компанія Apple?

Компанія Apple представлена на ринку уже майже 50 років. Офіційно її зареєстрували 1 квітня 1976 року.

Першим продуктом компанії став комп'ютер – Apple I. Хоча ця машина не була чимось проривним, однак її випуск дозволив засновникам зібрати кошти для подальшого розвитку. Зокрема, реалізації проєкту Apple II. Ця модель комп'ютера уже мала низку переваг над конкурентами:

нижча вартість;

кольоровий графічний режим;

безшумний блок живлення;

цілісний корпус.

Цікаво! Першим логотипом Apple став малюнок Ньютона біля яблуні. Лише перед випуском другого комп'ютера з'явилось усім знайоме "надкусане" яблуко.

Важливі дати для компанії Apple:

у 1993 році компанія випустила перший кишеньковий комп'ютер;

у 1998 році світ побачив перший iMac;

у 2001 році компанія випустила iPod.

Зауважте! Перши айфон побачив світ у 2007 році.