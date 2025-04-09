Скільки втратила Apple

Тоді як капіталізація Apple склала 2,59 трильйона доларів, повідомляє CNBC, передає 24 Канал.

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Найбільше від останніх торгових обмежень, накладених президентом Дональдом Трампом, постраждала саме Apple. Це пов'язано з сильною залежністю компанії від китайських постачальників.

Ціна на iPhone зростатиме

Загальний спад на індексі Nasdaq за чотири сесії склав 13%, а аналітики UBS прогнозують, що через нові мита ціна iPhone 16 Pro Max у США може зрости на 350 доларів.

Ситуація на ринку

Нещодавно капіталізація Apple, Microsoft і NVIDIA разом перевищувала 3 трильйони доларів, але ринкові коливання внесли корективи.

Попри слабкий прогноз Microsoft у січні, аналітики Jefferies вказують, що вона є однією з найменш вразливих до нестабільності, пов'язаної з митами.