Витвори фармацевтів: історія протистояння Pepsi та Cola

Pepsi та Cola – це компанії, за конкуренцією яких цікаво спостерігати й сьогодні. Як виникли ці неповторні напої, до чого тут фармацевти і як усім відомий образ Санта Клауса пов’язаний з цим протистоянням – читайте далі у матеріалі.

Pepsi та Cola – напої, смак яких знають у всіх куточках світу, розповідає 24 Канал. Газована вода, без якої не обходяться більшість святкувань та від якої шаленіють усі – від малого до великого. Дві компанії, котрі понад століття вели маркетингову війну за увагу клієнта.

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"Народження" напоїв

У 1886 році, за сім років до винайдення рецепту Pepsi, фармацевт Джон Памбертон створив солодкий сироп, який згодом почав продаватися в аптеках, як засіб проти нервових розладів. Однією з "родзинок" цього напою був екстракт з листя коки, який Джон додав у склад сиропу, через що напій й отримав згодом свою назву Coca Cola.

Фабрика Coca Cola / Фото Unsplash

Pepsi з’явилась на світ у 1893 році, коли фармацевт Калеб Бредхем виготовив напій для усунення шлункового болю та покращення травлення. Свою ж назву напій отримав через фермент пепсин, що став основним компонентом у складі Pepsi.

Ретро вивіска Pepsi / Фото Unsplash

Початок війни брендів

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Тридцяті роки 20-го століття. Компанія Coca Cola продовжує збільшувати свою популярність та продажі, довіра клієнта до напою зростає, а Pepsi пасе задніх і поки лише спостерігає за сильнішим конкурентом.

В США починається Велика депресія. Через падіння економіки люди починають економити на усьому, і тут у гру вступає Pepsi. Компанія починає пропонувати споживачам свій напій за двічі меншою ціною, ніж Coca Cola.

Реклама Pepsi у Лас-Вегасі / Фото Unsplash

Це спрацьовує. Cola починає втрачати позиції на ринку і подає на свого противника до суду. Цей суд стане першим програшом в історії Коли, адже адвокати Pepsi доведуть, що нічого спільного, окрім слова Cola, їхні напої не мають.

Санта-Клаус і Cola: контратака компанії

Втративши популярність та велику кількість споживачів, компанія Coca Cola розуміє, що потрібно якимось чином покращувати ситуацію та піднімати продажі. Керівництво вирішує прив’язати напій до зимових свят, адже до цього Cola була лише напоєм для теплої пори.

У 1930-му році в газеті Saturday Evening Post з’являється реклама, на якій Санта-Клаус розпиває газований напій у червоно-білому вбранні. Цей образ персонажа настільки сподобався аудиторії, що його використовують до нині. Такий хід допоміг компанії знову підняти свої рейтинги, а споживачі почали розглядати Колу як сімейний напій.

Санта-Клаус і Coca Cola / Фото Unsplash

Опозиційна війна та згасання конфлікту

На цьому маркетингова війна не закінчилася. Згодом Pepsi обере молодь як свою цільову аудиторію. Cola, тим часом, пробуватиме не раз змінити свій склад, а споживачі спостерігаючи за цією грандіозною битвою потрохи почнуть обирати між двома варіантами кращий для себе.

Pepsi "цілиться" у молодь / Фото Pexels

Наразі обидві компанії уже не ведуть таку активну боротьбу, а просто рухаються у своїх напрямках. Суперечки тепер тривають хіба між споживачами цих солодких газованих напоїв, де кожен доводить, що його вибір кращий.