Pepsi и Cola – напитки, вкус которых знают во всех уголках мира, рассказывает 24 Канал. Газированная вода, без которой не обходятся большинство празднований и от которой сходят с ума все – от мала до велика. Две компании, которые более века вели маркетинговую войну за внимание клиента.

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"Рождение" напитков

В 1886 году, за семь лет до изобретения рецепта Pepsi, фармацевт Джон Памбертон создал сладкий сироп, который впоследствии начал продаваться в аптеках, как средство против нервных расстройств. Одной из "изюминок" этого напитка был экстракт из листьев коки, который Джон добавил в состав сиропа, из-за чего напиток и получил впоследствии свое название Coca Cola.

Фабрика Coca Cola / Фото Unsplash

Pepsi появилась на свет в 1893 году, когда фармацевт Калеб Брэдхем изготовил напиток для устранения желудочной боли и улучшения пищеварения. Свое же название напиток получил из-за фермента пепсин, что стал основным компонентом в составе Pepsi.

Ретро вывеска Pepsi / Фото Unsplash

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Начало войны брендов

Тридцатые годы 20-го века. Компания Coca Cola продолжает увеличивать свою популярность и продажи, доверие клиента к напитку растет, а Pepsi отстает и пока только наблюдает за сильным конкурентом.

В США начинается Великая депрессия. Из-за падения экономики люди начинают экономить на всем, и здесь в игру вступает Pepsi. Компания начинает предлагать потребителям свой напиток по вдвое меньшей цене, чем Coca Cola.

Реклама Pepsi в Лас-Вегасе / Фото Unsplash

Это срабатывает. Cola начинает терять позиции на рынке и подает на своего противника в суд. Этот суд станет первым проигрышем в истории Колы, ведь адвокаты Pepsi докажут, что ничего общего, кроме слова Cola, их напитки не имеют.

Санта-Клаус и Cola: контратака компании

Потеряв популярность и большое количество потребителей, компания Coca Cola понимает, что нужно каким-то образом улучшать ситуацию и поднимать продажи. Руководство решает привязать напиток к зимним праздникам, ведь до этого Cola была только напитком для теплого времени.

В 1930-м году в газете Saturday Evening Post появляется реклама, на которой Санта-Клаус распивает газированный напиток в красно-белом наряде. Этот образ персонажа настолько понравился аудитории, что его используют до сих пор. Такой ход помог компании снова поднять свои рейтинги, а потребители начали рассматривать Колу как семейный напиток.

Санта-Клаус и Coca Cola / Фото Unsplash

Оппозиционная война и угасание конфликта

На этом маркетинговая война не закончилась. Впоследствии Pepsi выберет молодежь как свою целевую аудиторию. Cola, тем временем, будет пробовать не раз изменить свой состав, а потребители наблюдая за этой грандиозной битвой понемногу начнут выбирать между двумя вариантами лучший для себя.

Pepsi "целится" в молодежь / Фото Pexels

Сейчас обе компании уже не ведут такую активную борьбу, а просто движутся в своих направлениях. Споры теперь продолжаются разве между потребителями этих сладких газированных напитков, где каждый доказывает, что его выбор лучше.