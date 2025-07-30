У першій половині 2025 року в Україні припинили діяльність понад 25 тисяч ІТ-ФОПів — це на 7000 більше, ніж було зареєстровано за той самий період.

Яка динаміка відкриттів та закриттів?

Таку статистику наводить аналітична платформа YouControl.Market, інформує 24 Канал. Загалом із січня по червень було відкрито 18,4 тисяч нових ІТ-підприємців, а закрилося – 25,4 тисяч.

Дивіться також Зростуть у 4 рази: із серпня ФОПам загрожують нові штрафи

Для порівняння, у першому півріччі 2024 року ситуація була зворотною, тоді приріст ФОПів становив понад 4 тисячі.

Причини закриття ФОПів?

Однією з причин різкого стрибка ліквідацій стала кібератака на Єдиний державний реєстр. Через технічні збої у січні підприємці не могли оновити дані або закрити бізнес, тому після відновлення системи 9 січня відбулася масова хвиля припинень.

У другому кварталі темпи закриття сповільнилися. Кількість ліквідованих ФОПів зросла лише на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це може свідчити про стабілізацію ситуації в ІТ-секторі.

Географія відкриття та закриття ІТ-ФОП?

Найбільше активних ІТ-ФОПів, як і раніше, зосереджено в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Водночас зростає інтерес до підприємництва в регіонах – зокрема, у Закарпатській, Полтавській та Рівненській областях.

Цікаво. Жінки становлять понад половину нових ФОПів (51,6%), однак їх частка серед тих, хто припинив діяльність, теж зросла — до 39%.