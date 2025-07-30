Яка динаміка відкриттів та закриттів?

Таку статистику наводить аналітична платформа YouControl.Market, інформує 24 Канал. Загалом із січня по червень було відкрито 18,4 тисяч нових ІТ-підприємців, а закрилося – 25,4 тисяч.

Дивіться також Зростуть у 4 рази: із серпня ФОПам загрожують нові штрафи

Для порівняння, у першому півріччі 2024 року ситуація була зворотною, тоді приріст ФОПів становив понад 4 тисячі.

Причини закриття ФОПів?

Однією з причин різкого стрибка ліквідацій стала кібератака на Єдиний державний реєстр. Через технічні збої у січні підприємці не могли оновити дані або закрити бізнес, тому після відновлення системи 9 січня відбулася масова хвиля припинень.

У другому кварталі темпи закриття сповільнилися. Кількість ліквідованих ФОПів зросла лише на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це може свідчити про стабілізацію ситуації в ІТ-секторі.

Географія відкриття та закриття ІТ-ФОП?

Найбільше активних ІТ-ФОПів, як і раніше, зосереджено в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Водночас зростає інтерес до підприємництва в регіонах – зокрема, у Закарпатській, Полтавській та Рівненській областях.

Цікаво. Жінки становлять понад половину нових ФОПів (51,6%), однак їх частка серед тих, хто припинив діяльність, теж зросла — до 39%.