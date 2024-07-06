Інститут в Івано-Франківську приватизували: ціна у 18 разів вища за стартову
Джерело:ain.business
Процес приватизації в Україні триває. І часто аукціони приносять дуже гарні новини для державного бюджету.
Успішна приватизація
ФДМУ вдалося провести аукціон з приватизації "Івано-Франківський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою". Участь у торгах взяли 4 інвестори.
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Переможцем став ТОВ "ТД Інтернаціональ", який запропонував за лот 25,5 мільйона гривень. Стартова ціна об'єкта складала 1,395 мільйона гривень, тобто на аукціоні вона виросла у 18 разів.
Будівля буде відремонтована та відновлена, діяльність інституту буде збережено та планується його розвиток,
– розповів Сергій Палійчук, один зі співвласників компанії-переможниці.
Також у "ТД Інтернаціональ", який займається виробництвом сухих будівельних сумішей, додали, що інститут не буде пов'язаний з її діяльністю та працюватиме у межах своєї ліцензії.
Що відомо про об'єкт
У комплекс, який продали на аукціоні, входять:
- адміністративний корпус (1880 квадратних метрів);
- 5 автотранспортних засобів;
- обладнання;
- меблі;
- інвентар.
У 2023 році дохід інституту склав 8 мільйонів гривень, однак станом на 1 січня 2024 року інститут мав кредиторську заборгованість у 368 тисяч гривень.