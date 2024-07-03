Частину картин та ікон Медведчука продадуть

Як відомо, у Віктора Медведчука вилучили усе майно. Серед нього була й колекція картин та ікон, які продавати не можна через історичну або культурну цінність для України.

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Команда Національного художнього музею України визначила, що 112 із 285 полотен, які були у Медведчука, повинні бути власністю держави. Усі інші незабаром продадуть на аукціоні.

Як відбуватимуться торги

Колекцію колаборанта реалізують через "Прозорро.Продажі". Займатися продажем 135 полотен буде ПП "Тендер Онлайн".

Очікуємо поповнення державної скарбниці за рахунок реалізації злочинних активів уже незабаром,

– зазначила очільниця АРМА Олена Дума.

Яка приблизна ціна картин Медведчука, які будуть продавати, наразі невідомо.