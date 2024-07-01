Які зміни набирають чинності
Кримінальна відповідальність за контрабанду регулюється Законом 5313-ІХ. На те, яке саме покарання призначається, впливає вартість контрабандних товарів.
Читайте також В Україні змінять розмір військового збору
Незалежно від виду товарів, відповідальність зараз така:
- за контрабанду товарів на суму від 7,57 до 15,14 мільйона гривень призначається штраф у сумі від 170 до 425 тисяч гривень;
- більш як 15,14 мільйона гривень – від штрафу у розмірі мінімум 850 тисяч гривень до позбавлення волі на строк 11 років з конфіскацією майна.
Які зміни діють з 1 січня
З 1 січня 2024 року нововведення діяли для контрабанди підакцизних товарів. За них встановлена відповідальність така:
- за контрабанду товарів на суму від 1,136 до 2,271 мільйона гривень призначається покарання від штрафу у розмірі мінімум 340 тисяч гривень і до 6 років позбавлення волі;
- від 2,271 мільйона гривень – від штрафу у розмірі мінімум 1,275 мільйона гривень і до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.