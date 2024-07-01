Які зміни набирають чинності

Кримінальна відповідальність за контрабанду регулюється Законом 5313-ІХ. На те, яке саме покарання призначається, впливає вартість контрабандних товарів.

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Незалежно від виду товарів, відповідальність зараз така:

за контрабанду товарів на суму від 7,57 до 15,14 мільйона гривень призначається штраф у сумі від 170 до 425 тисяч гривень;

більш як 15,14 мільйона гривень – від штрафу у розмірі мінімум 850 тисяч гривень до позбавлення волі на строк 11 років з конфіскацією майна.

Які зміни діють з 1 січня

З 1 січня 2024 року нововведення діяли для контрабанди підакцизних товарів. За них встановлена відповідальність така: