Какие изменения вступают в силу
Уголовная ответственность за контрабанду регулируется Законом 5313-ІХ. На то, какое именно наказание назначается, влияет стоимость контрабандных товаров.
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Независимо от вида товаров, ответственность сейчас такая:
- за контрабанду товаров на сумму от 7,57 до 15,14 миллиона гривен назначается штраф в сумме от 170 до 425 тысяч гривен;
- более 15,14 миллиона гривен – от штрафа в размере минимум 850 тысяч гривен до лишения свободы на срок 11 лет с конфискацией имущества.
Какие изменения действуют с 1 января
С 1 января 2024 года нововведения действовали для контрабанды подакцизных товаров. За них установлена следующая ответственность:
- за контрабанду товаров на сумму от 1,136 до 2,271 миллиона гривен назначается наказание от штрафа в размере минимум 340 тысяч гривен и до 6 лет лишения свободы;
- от 2,271 миллиона гривен – от штрафа в размере минимум 1,275 миллиона гривен и до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.