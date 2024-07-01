Изменится ли размер военного сбора
Известно, что в бюджете Украины ежегодно не хватает 340 миллиардов гривен. Поэтому в Кабмине определили, что одним из приоритетов налоговой политики станет расширение базы налогообложения.
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Таким образом, в Украине планируется изменить налогообложение военного сбора – это коснется размера сбора, круга плательщиков и базы и объектов налогообложения.
Какие нормы были учтены
Сейчас известно, что на среднесрочный период учтено следующее:
- восстановление зачисления в госбюджет налога на доходы физических лиц в размере 4% – этот налог временно направлялся в общий фонд бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин;
- направление доходов государственного дорожного фонда в общий фонд госбюджета с постепенным его восстановлением в 2025 – 2027 годах;
- постепенное приближение ставок акцизного налога на табачные изделия и топливо к уровню, который предусмотрен в Евросоюзе;
- направление налога на доходы физических лиц с денежного обеспечения военнослужащих, что уплачивается (перечисляется) согласно Налоговому кодексу Украины в размере 75% на соответствующей территории Украины (кроме территории города Киева). В то же время в размере 40% – на территории города Киева, в специальный фонд государственного бюджета;
- поквартальное начисление и уплата налога на прибыль банков по ставке 25%.