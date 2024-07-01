Чи зміниться розмір військового збору

Відомо, що у бюджеті України щороку не вистачає 340 мільярдів гривень. Відтак в Кабміні визначили, що одним із пріоритетів податкової політики стане розширення бази оподаткування.

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Таким чином, в Україні планується змінити оподаткування військового збору – це торкнеться розміру збору, кола платників та бази й об’єктів оподаткування.

Нагадуємо! Станом на 2024 рік ставка військового збору становить 1,5% від об'єкта оподаткування. Тобто із зарплати у 18 тисяч гривень потрібно сплатити військового збору на суму 270 гривень щомісяця.

Які норми було враховано

Наразі відомо, що на середньостроковий період враховано таке:

відновлення зарахування до держбюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4% – цей податок тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад;

спрямування доходів державного дорожнього фонду до загального фонду держбюджету з поступовим його відновленням у 2025 – 2027 роках;

Зверніть увагу! У 2025 році – це 25%, у 2026 році – 50%, а у 2027 році – 75%.