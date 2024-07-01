Чи зміниться розмір військового збору
Відомо, що у бюджеті України щороку не вистачає 340 мільярдів гривень. Відтак в Кабміні визначили, що одним із пріоритетів податкової політики стане розширення бази оподаткування.
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Таким чином, в Україні планується змінити оподаткування військового збору – це торкнеться розміру збору, кола платників та бази й об’єктів оподаткування.
Які норми було враховано
Наразі відомо, що на середньостроковий період враховано таке:
- відновлення зарахування до держбюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4% – цей податок тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад;
- спрямування доходів державного дорожнього фонду до загального фонду держбюджету з поступовим його відновленням у 2025 – 2027 роках;
- поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, який передбачений в Євросоюзі;
- спрямування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 75% на відповідній території України (крім території міста Києва). Водночас у розмірі 40% – на території міста Києва, до спеціального фонду державного бюджету;
- поквартальне нарахування та сплата податку на прибуток банків за ставкою 25%.